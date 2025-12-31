Mercato Milan mossa a sorpresa di Tare | contatto con un club di Premier League per il colpo di gennaio

Nel mercato invernale, il Milan sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa. Recentemente, Tare ha avviato trattative con un club di Premier League, segnalando un possibile colpo di gennaio. Questa mossa rappresenta una novità rispetto alle operazioni più tradizionali, aprendo nuovi scenari per il mercato rossonero nelle prossime settimane. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa e le eventuali conseguenze per il club milanese.

Mercato Milan, colpo a sorpresa in arrivo: Tare tratta con la Premier per l'obiettivo di gennaio. Le ultimissime notizie Il calciomercato invernale del Milan non si limita ai nomi più noti. Mentre Massimiliano Allegri continua a spingere per profili già rodati come Federico Gatti o Joe Gomez del Liverpool, la dirigenza rossonera guarda con decisione.

