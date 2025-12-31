Il mercato del Milan si concentra sulla ricerca di rinforzi per la difesa, con diversi nomi sul tavolo. Tra questi, spicca il brasiliano Morato, classe 2001, attualmente al Nottingham Forest dopo l’esperienza con il Benfica. Allegri valuta varie opzioni per migliorare il reparto difensivo nel calciomercato invernale, e Morato si presenta come uno dei profili più interessanti.

Il brasiliano Morato, classe 2001, ex Benfica ora al Nottingham Forest, è il nuovo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa nel calciomercato invernale. A Massimiliano Allegri piacciono anche altri due nomi per la retroguardia. Il punto.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, i nomi che piacciono ad Allegri per la difesa: spunta anche il brasiliano Morato

