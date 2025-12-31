Sul mercato di gennaio, la Juventus valuta un ritorno importante con un ex giocatore in prima fila. Si apre un confronto con l’Inter di Chivu per l’acquisto di Joao Cancelo, che potrebbe tornare in Serie A. La trattativa è in fase di sviluppo, con alcune preferenze già emerse tra le squadre coinvolte. Di seguito, i dettagli sulla situazione e le possibilità di un possibile trasferimento.

Mercato Juventus, duello con l’Inter di Chivu per il ritorno di Joao Cancelo in Serie A: ecco cosa trapela e chi è in vantaggio nella trattativa. Il nome di Joao Cancelo torna a infiammare il calciomercato italiano, diventando una pista concreta per Inter e Juventus. Il laterale portoghese, che ha già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 201718, sta vivendo un momento di profonda rottura con l’ Al-Hilal. Secondo Orazio Accomando, il giocatore sarebbe stato escluso dalla lista per la seconda parte della stagione dal tecnico Simone Inzaghi, una situazione che lo pone di fatto fuori rosa e apre scenari immediati per un addio a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, clamorosa idea per gennaio: un top potrebbe far ritorno a Torino. Duello con l’Inter di Chivu: di chi si tratta

Leggi anche: Mercato Juventus, ritorno di fiamma per la fascia? Quel nome a lungo accostato in estate potrebbe essere una grande occasione a gennaio: di chi si tratta

Leggi anche: Mercato Inter, questa pazza idea conquista tutti! I nerazzurri valutano il colpo già a gennaio: di chi si tratta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mercato Juve, notizia clamorosa su Vlahovic: “Incredibile ma vero”; Juventus, Chiesa può tornare a gennaio: web in tilt, la reazione dei tifosi e la posizione del Liverpool; Calciomercato Juventus Comolli valuta il colpo in attacco | operazione possibile in prestito a gennaio; Dusan Vlahovic al Milan, clamorosa accelerazione: la pesantissima conferma | .it.

La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa - Chiesa tornerebbe alla Juve in prestito fino a fine stagione visto che il club non ha intenzione di investire i soldi a disposizione a gennaio i ... eurosport.it