Nel mercato estivo, Muharemovic è al centro delle attenzioni di diversi club di Serie A. Dopo l’interesse dell’Inter, un’altra formazione del massimo campionato italiano ha avanzato una richiesta al Sassuolo per il giovane difensore. In questo articolo, analizziamo gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulle possibilità di trasferimento.

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, su Tuttosport ha parlato diffusamente della situazione e del futuro di Tarik Muharemovic. IL PREZZO DI MUHAREMOVIC – « Muharemovic non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all'Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo.

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: non solo l’Inter, un altro club di Serie A ha chiesto Muharemovic al Sassuolo. Gli aggiornamenti

