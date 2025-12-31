Mercato Inter | suggestione João Cancelo nerazzurri al lavoro per riportarlo a Milano

Il mercato dell’Inter si concentra sulla possibile riacquisizione di João Cancelo, con il club al lavoro per riportarlo a Milano. La trattativa rappresenta un’occasione importante per rafforzare la rosa, mantenendo un equilibrio tra ambizione e realismo. La situazione è in evoluzione, e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del calciatore portoghese e delle strategie nerazzurre.

Ci sono storie che sembrano interrompersi prima del tempo, lasciando l’impressione di un capitolo rimasto aperto. Quella tra João Cancelo e l’Inter potrebbe essere una di queste. A distanza di anni dalla stagione 2017-18, il nome dell’esterno portoghese torna a circolare con forza in orbita nerazzurra. La frattura con l’Al Hilal e un rapporto ormai logoro con Simone Inzaghi riaprono scenari di mercato fino a poco tempo fa impensabili. L’ipotesi di un ritorno a Milano non è più soltanto una suggestione dal sapore nostalgico, ma una pista concreta. Inter, occasione Cancelo sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Mercato Inter: suggestione João Cancelo, nerazzurri al lavoro per riportarlo a Milano Leggi anche: Calciomercato Inter, Joao Cancelo si libera a zero. Ma lo stipendio… Leggi anche: Mercato Inter, nerazzurri al lavoro per il dopo Sommer: spunta uno nome a sorpresa dalla Germania Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Quote calciomercato Inter Dodo, suggestioni di mercato - Dopo la lunga pausa estiva dovuta alla partecipazione al Mondiale per Club, la squadra guidata dal nuovo allenatore Cristian Chivu si è ritrovata ad Appiano Gentile per dare il via alla preparazione ... tuttomercatoweb.com Inter costretta a fare mercato: lo scambio con la Juve risolverebbe due problemi - Il Ds Ausilio ha detto che la rosa è completa, ma le possibili richieste di cessioni a gennaio di De Vrij e Frattesi potrebbero cambiare i piani nerazzurri Le cinque sconfitte nelle prime quattordici ... calciomercato.it Mercato #Inter Le ultime su #Palestra x.com Frattesi alla Juve, la pista mercato si scalda: l’Inter apre alla nuova formula - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.