Mercato immobiliare Ravenna in controtendenza | affitti in calo del 19 per cento

Il mercato immobiliare italiano nel 2025 registra un aumento medio dei canoni di locazione del 2,5%, con un prezzo medio di 14,2 euro al metro quadro. Tuttavia, Ravenna si distingue, registrando un calo degli affitti del 19%. Questa variazione indica dinamiche specifiche del mercato locale, che meritano un’analisi approfondita per comprendere le cause e le conseguenze di questa tendenza in controtendenza.

Nonostante il mercato degli affitti in Italia chiuda il 2025 con un incremento medio dei canoni del 2,5% su base annua, portando il prezzo medio nazionale a 14,2 euro al metro quadro, c'è chi va in controtendenza, come Ravenna. Nella nostra provincia si assiste infatti a un calo dei prezzi di.

