Meno tensione per i malati più serenità per i medici | l’effetto inaspettato della pet therapy che cura anche chi lavora in ospedale

La pet therapy si rivela un valido supporto sia per i pazienti che per i professionisti sanitari. All’Ospedale Bellaria di Bologna, l’interazione con cani e gatti ha diminuito l’ansia tra i malati e contribuito a creare un ambiente più sereno per i medici. Uno studio su 120 pazienti ha evidenziato come questa pratica possa migliorare il benessere complessivo in contesti ospedalieri, promuovendo un approccio più umano e rilassato alle cure.

