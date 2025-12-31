Meno tensione per i malati più serenità per i medici | l’effetto inaspettato della pet therapy che cura anche chi lavora in ospedale
La pet therapy si rivela un valido supporto sia per i pazienti che per i professionisti sanitari. All’Ospedale Bellaria di Bologna, l’interazione con cani e gatti ha diminuito l’ansia tra i malati e contribuito a creare un ambiente più sereno per i medici. Uno studio su 120 pazienti ha evidenziato come questa pratica possa migliorare il benessere complessivo in contesti ospedalieri, promuovendo un approccio più umano e rilassato alle cure.
All'Ospedale Bellaria di Bologna cani e gatti hanno ricevuto una simbolica «laurea» per il supporto in oncologia: uno studio su 120 pazienti ha confermato che la loro presenza in reparto riduce drasticamente l'ansia durante le terapie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Quando lo sport diventa cura: Stracesena dona 17mila euro alla Pediatria per la Pet Therapy
Leggi anche: La 'pet-therapy' in terapia intensiva: l'innovativo progetto avviato all'ospedale di Jesi
