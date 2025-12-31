Mendes trovato l’accordo con lo Spezia

Mendes ha raggiunto un accordo con lo Spezia, aprendo ufficialmente le porte al mercato tra circa 48 ore. In questi giorni, le società, compreso il Modena, hanno continuato a lavorare intensamente per definire le proprie strategie di mercato. L’attesa è ormai quasi finita, e le prossime ore saranno decisive per le novità in arrivo nelle rose delle squadre coinvolte.

Quarantotto ore circa poi le danze del mercato saranno aperte ufficialmente. Non che fino adesso le società non abbiano lavorato, anzi, e anche il Modena non ha fatto eccezione. Già nei primissimi giorni dell’anno nuovo si attende l’ufficialità dell’ingaggio di Manuel De Luca, che con tutta probabilità potrebbe già allenarsi con i nuovi compagni sabato alla ripresa dell’attività in vista del match di Padova dell’11 gennaio, che chiuderà il girone di andata. Sul fronte delle entrate sembra allontanarsi invece Sernicola, sul quale la Sampdoria pare abbia sorpassato anche lo Spezia. E a proposito di Spezia, in riva al Golfo dei Poeti si aspetta da un momento all’altro l’arrivo di Pedro Mendes: le due società avrebbero già trovato l’accordo e mancherebbe soltanto il sì del calciatore (con Donadoni che lo vorrebbe già a disposizione per la trasferta di Bolzano), che andrebbe in prestito, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, per una cifra vicina al milione e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mendes, trovato l’accordo con lo Spezia Leggi anche: Calciomercato Sampdoria, colpo Esposito: accordo con lo Spezia e visite mediche in arrivo Leggi anche: Donadoni Spezia, l’accordo è stato trovato: manca solo l’annuncio ufficiale. I dettagli dell’intesa e l’obiettivo da raggiungere La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mendes, trovato l’accordo con lo Spezia - Si parla di prestito, mancherebbe solo il sì del calciatore. msn.com

Il Secolo XIX - Spezia, intesa col Modena per Pedro Mendes - Come riporta Armando Napoletano sulle colonne de Il Secolo XIX, lo Spezia ha trovato l’accordo con il Modena per Pedro Mendes. tuttob.com

Spezia e Modena hanno l'accordo per Pedro Mendes su tutto L'attaccante può esserci già alla ripresa, manca l'ultima risposta Al Modena non sembrano andare contropartite tecniche - facebook.com facebook

#Spezia e #Modena hanno l'accordo per Pedro #Mendes su tutto L'attaccante può esserci già alla ripresa, manca l'ultima risposta In giallo non sembrano andare contropartite tecniche x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.