Memoria Sonora un progetto di social podcasting che da voce ai luoghi attraverso i ricordi

Memoria Sonora è un progetto di social podcasting dedicato a raccontare i luoghi attraverso i ricordi della comunità. Promuovendo la memoria collettiva di #Castelpoto, il progetto unisce tradizioni, miti e leggende, offrendo un patrimonio accessibile e condiviso. Curato da kapusons, Memoria Sonora si propone di valorizzare le storie locali, creando un ponte tra passato e presente attraverso l’ascolto e la narrazione partecipata.

Tempo di lettura: 2 minuti Memoria Sonora, un viaggio nella storia di #Castelpoto tra tradizioni, miti e leggende Ieri sera in una sala gremita è stato presentato Memoria Sonora: un progetto a cura di kapusons che mette insieme radici e digitale, per trasformare i racconti della comunità in un patrimonio vivo, condiviso, accessibile. Sono intervenuti il sindaco, Vito Fusco, e Ugo Esposito, CEO di kapusons, per raccontare il senso di questo lavoro. Il sindaco: "abbiamo costituito la base di un archivio emozionale di comunità. L'idea è trasformare la memoria in un ponte per il futuro", perché i borghi devono sì custodire "valori, ricchezza e memoria", ma hanno bisogno anche di innovazione e sviluppo.

