Meloni sprint dopo manova Legge elettorale subito La pace di Mattarella e le armi a marzo di Salvini
Dopo la manovra, Meloni accelera sulla legge elettorale, mentre le tensioni tra Mattarella e Salvini si fanno più evidenti. Il governo appare saldo, ma i segnali di logoramento nella Lega sono evidenti. Resta da vedere se queste dinamiche influenzeranno la stabilità nel medio termine.
Meloni è forte, il governo è forte. Sicuri? Tre anni. Si sta logorando la Lega. E non basta il Cynar. Cerchiate il mese di marzo. La legge d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meloni sprint dopo manova. Legge elettorale subito. La pace di Mattarella e le armi (a marzo) di Salvini.
