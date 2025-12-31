Dopo la manovra, Meloni accelera sulla legge elettorale, mentre le tensioni tra Mattarella e Salvini si fanno più evidenti. Il governo appare saldo, ma i segnali di logoramento nella Lega sono evidenti. Resta da vedere se queste dinamiche influenzeranno la stabilità nel medio termine.

Meloni è forte, il governo è forte. Sicuri? Tre anni. Si sta logorando la Lega. E non basta il Cynar. Cerchiate il mese di marzo. La legge d.

© Ilfoglio.it - Meloni sprint dopo manova. Legge elettorale subito. La "pace" di Mattarella e le armi (a marzo) di Salvini

