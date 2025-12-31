Meloni ringrazia Mattarella dopo il discorso di fine anno | l’Italia farà tutto il possibile per la pace

Dopo il discorso di fine anno di Mattarella, Giorgia Meloni ha espresso gratitudine e si è impegnata a fare tutto il possibile per promuovere la pace in Italia. In piedi, davanti alla scrivania nel suo studio alla Vetrata, ha sottolineato l’importanza di un impegno comune per la stabilità e il dialogo. Un messaggio diretto e sobrio rivolto ai cittadini, per confermare l’attenzione del governo verso le sfide internazionali e nazionali.

In piedi, davanti alla scrivania, per far risaltare il tono diretto e colloquiale con concittadine e concittadini, nello studio alla Vetrata, quello dove si svolgono gli incontri ufficiali. Questa la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'undicesimo discorso di fine anno. Alla sua sinistra, su una consolle, il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946, con la ragazza sorridente che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera; alla sua destra una copia della Costituzione. Due immagini naturalmente legate all'ottantesimo anniversario della Repubblica che si celebrerà nel 2026.

