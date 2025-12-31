Meloni partecipa a vertice coordinamento tra leader su Ucraina
La premier Giorgia Meloni ha preso parte a un vertice tra i leader europei e internazionali, focalizzato sulla definizione delle strategie per favorire una pace stabile e duratura in Ucraina. L'incontro ha visto confronti mirati sulle iniziative da intraprendere nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sostenere il processo di stabilizzazione e ricostruzione nella regione.
ROMA – La premier Giorgia Meloni ha partecipato al vertice di coordinamento tra i leader sui prossimi passi da fare per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, spiegando che la riunione ha consentito di raffinare posizioni già condivise e confermare l’impegno dei leader nel sostenere una soluzione negoziata, riaffermando la necessità di un percorso che contempli sia la difesa dell’integrità territoriale dell’Ucraina sia garanzie di sicurezza durevoli. In questo contesto, il confronto ha rappresentato un momento di allineamento politico e di coordinamento tra alleati, con l’obiettivo di presentarsi uniti nelle future fasi di dialogo con la Russia e nelle discussioni diplomatiche multilaterali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Ucraina, leader Ue (più o meno) uniti su Ucraina, Meloni ribadisce apertura Trump
Leggi anche: Ue, l'arrivo dei leader al vertice in Angola su Ucraina e Africa
Meloni partecipa a vertice coordinamento tra leader su Ucraina; Meloni partecipa a vertice coordinamento tra leader su Ucraina; Meloni partecipa a vertice coordinamento tra leader su Ucraina; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «MELONI PARTECIPA A VERTICE COORDINAMENTO TRA LEADER SU UCRAINA.
Meloni partecipa a vertice coordinamento tra leader su Ucraina - La premier Giorgia Meloni ha partecipato al vertice di coordinamento tra i leader sui prossimi passi da fare per una pace giusta e duratura in Ucraina. ansa.it
Guerra in Ucraina, Giorgia Meloni lancia un avvertimento dopo il vertice Trump-Zelensky-Ue - Guerra in Ucraina, Meloni evidenzia il ruolo dell’unità internazionale tra Europa e Stati Uniti per sostenere Kiev e promuovere il dialogo con la Russia. notizie.it
La Lega alza la posta sull'Ucraina e sul voto al decreto armi - All'indomani del via libera del Cdm al decreto che rinnova gli aiuti militari e civili all'Ucraina, la premier Giorgia Meloni partecipa in collegamento al vertice di coordinamento tra i leader. ansa.it
Dopo il Leoncavallo, tocca all’Askatasuna. Così il Governo Meloni attacca i luoghi di partecipazione - facebook.com facebook
A Berlino, Giorgia Meloni partecipa al vertice sull’Ucraina con gli altri leader europei. Purtroppo, però, le bozze che circolano rispetto alla risoluzione del governo in previsione del Consiglio europeo sono veramente preoccupanti. Sembrerebbe che il governo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.