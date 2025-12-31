meloni partecipa a vertice coordinamento tra leader su ucraina

La premier Giorgia Meloni ha preso parte a un vertice tra i leader europei e internazionali, focalizzato sulla definizione delle strategie per favorire una pace stabile e duratura in Ucraina. L'incontro ha visto confronti mirati sulle iniziative da intraprendere nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sostenere il processo di stabilizzazione e ricostruzione nella regione.

ROMA – La premier Giorgia Meloni ha partecipato al vertice di coordinamento tra i leader sui prossimi passi da fare per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, spiegando che la riunione ha consentito di raffinare posizioni già condivise e confermare l’impegno dei leader nel sostenere una soluzione negoziata, riaffermando la necessità di un percorso che contempli sia la difesa dell’integrità territoriale dell’Ucraina sia garanzie di sicurezza durevoli. In questo contesto, il confronto ha rappresentato un momento di allineamento politico e di coordinamento tra alleati, con l’obiettivo di presentarsi uniti nelle future fasi di dialogo con la Russia e nelle discussioni diplomatiche multilaterali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

