Meloni l’anno della proiezione globale | come l’Italia è tornata centrale nei dossier che contano

Nel 2025, la politica estera italiana ha assunto un ruolo centrale nella strategia di governo, segnando una svolta significativa. Sotto la guida di Giorgia Meloni, l’Italia si è affermata come protagonista nei dossier internazionali, passando da un ruolo marginale a uno dei principali attori sulla scena globale. Questo cambio di prospettiva riflette una volontà di rafforzare la presenza e l’influenza del Paese sui temi di maggiore rilevanza internazionale.

Nel 2025 la politica estera italiana ha smesso di essere un capitolo ancillare dell'azione di governo ed è diventata uno degli assi portanti della leadership di Giorgia Meloni. Non per dichiarazioni di principio, ma per una sequenza di iniziative che hanno collocato l'Italia nei principali snodi geopolitici dell'anno come protagonista. Il ritorno della relazione diretta con gli Stati Uniti. Il primo segnale arriva a gennaio, con la presenza di Meloni alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Il dato politicamente rilevante non è la fotografia, ma il contesto: mentre molte capitali europee oscillano tra imbarazzo e attendismo, la premier italiana sceglie la linea della relazione diretta, assumendosi il rischio politico di essere l'unico capo di governo dell'Unione europea presente.

