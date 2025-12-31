Meloni chiama Mattarella | Italia farà tutto il possibile per la pace

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha contattato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere il sostegno del governo agli sforzi dell’Italia per promuovere la pace. La telefonata è avvenuta in seguito al discorso di fine anno di Mattarella, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione istituzionale in un momento di sfide nazionali e internazionali.

AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l'apprezzamento del governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, il presidente Meloni ha ringraziato il presidente Mattarella per aver posto l'accento sul significato profondo incarnato dall' ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che ci si appresta a celebrare nel 2026. - prosegue la nota - L'Italia si presenta a questo appuntamento forte dell'autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale e che sono il frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni chiama Mattarella: "Italia farà tutto il possibile per la pace" Leggi anche: Meloni chiama Mattarella: “Faremo di tutto per pace in Ucraina e Medio Oriente” Leggi anche: M.O., Meloni: Italia farà sua parte su piano pace, nostra responsabilità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meloni chiama Mattarella: «l'Italia farà tutto il possibile per la pace». La Russa: «Grazie presidente»; Gaza City, Lucano si appella a Mattarella: «Il gemellaggio è un ponte si solidarietà»; Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini: perché ancora non si risolve il caso; Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini, prigioniero di Maduro. Meloni chiama Mattarella: "L'Italia farà tutto il possibile per la pace" | Tutti i commenti della politica al messaggio del presidente - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l'apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno r ... msn.com Meloni chiama Mattarella: "Faremo di tutto per pace in Ucraina e Medio Oriente" - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno ... msn.com

