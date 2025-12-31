Meloni chiama Mattarella | il discorso di fine anno e l’orizzonte della Repubblica

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere il suo apprezzamento per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. La comunicazione riflette il nostro impegno nel mantenere un dialogo istituzionale aperto e costruttivo, sottolineando l’importanza di un confronto continuo sul cammino della Repubblica e sulle sfide future del Paese.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere l'apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Un colloquio istituzionale, ma anche politico, che arriva a poche ore dalle parole pronunciate dal Capo dello Stato e che ne conferma il peso nel dibattito pubblico e nel clima con cui il Paese si avvia verso il nuovo anno. Secondo quanto riferito da una nota ufficiale, la presidente Meloni ha ringraziato Mattarella per aver posto l'accento sul significato profondo dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, richiamando un passaggio identitario che attraversa la storia nazionale e parla direttamente al presente.

Meloni chiama Mattarella: «L'Italia farà tutto il possibile per la pace». La Russa: «Grazie presidente».

Meloni chiama il Capo dello Stato: «Per la pace faremo il possibile» - Meloni inoltre ha ribadito al presidente della Repubblica che l'Italia «continuerà a fare tutto ciò che è possibile, ad ogni livello, affinchè la pace possa al più presto tornare in Ucraina, in Medio ... editorialedomani.it