Meloni chiama Mattarella | grazie per parole su Repubblica impegno per pace

Giorgia Meloni ha telefonato a Sergio Mattarella per esprimere il suo apprezzamento per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. La presidente del Consiglio ha ringraziato il Presidente della Repubblica per le parole su Repubblica e l’impegno condiviso per la pace. Questa conversazione sottolinea il rapporto istituzionale tra i due rappresentanti e il lavoro comune per il paese.

Roma, 31 dic. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato "l'apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani". Nel corso del colloquio, riferisce una nota di Palazzo Chigi, Meloni "ha ringraziato il Presidente Mattarella per aver posto l'accento sul significato profondo incarnato dall'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che ci si appresta a celebrare nel 2026. L'Italia si presenta a questo appuntamento forte dell'autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale e che sono il frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani.

