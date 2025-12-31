Melissa Manfredi scomparsa da Ostia | in corso le ricerche della 15enne

Da diversi giorni non si hanno più notizie di Melissa Manfredi, una ragazza di 15 anni residente a Ostia. Le autorità hanno avviato le ricerche per rintracciarla, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione. La famiglia e le forze dell'ordine invitano chiunque abbia informazioni a collaborare per ritrovarla in sicurezza.

Ostia, 31 dicembre 2025 – Non si hanno più notizie da giorni di una giovane di 15 anni, residente ad Osti a. Lei, Melissa Manfredi, si è allontanata da casa intorno alle 13,30 del 27 dicembre senza farvi più ritorno. Sarebbe scomparsa insieme al presunto fidanzato, un ventenne di origine tunisina. L’ultimo contatto con la famiglia è avvenuto alle 16 di sabato, quando più o meno a quell’ora è stata v ista nei pressi della stazione metro Colosseo. Poi di colpo più niente: il telefono di lei e del ventenne irrintracciabili. L’ultimo segnale del cellulare di Melissa sarebbe stato rilevato a Genova. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

