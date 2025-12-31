Analisi e aggiornamenti sulla partita Melbourne Victory-Perth Glory, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 09:35. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, evidenziando la serie di tre vittorie consecutive del Melbourne Victory, che lo avvicina alle zone playoff. L'incontro vede il Perth Glory di Griffiths come avversario, in un contesto di grande interesse per gli appassionati di calcio australiano.

Con 3 vittorie consecutive sono risalite le quotazioni del Melbourne Victory, pronto a rientrare in zona playoff e dare battaglia per il titolo; l’avversario odierno è il Perth Glory di Griffiths. Per le V di Biles è un ottimo momento di forma, ed è arrivata una sonante vittoria contro il Wellington Phoenix, segnando 5 gol e sfoderando una prestazione di grande spessore. Agguantato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Melbourne Victory-Perth Glory (venerdì 02 gennaio 2026 ore 09:35): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Victory start new year hunting Glory - Riding the crest of a wave into 2026, Arthur Diles’ side are tracking well ... melbournevictory.com.au