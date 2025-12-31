Melbourne Victory-Perth Glory venerdì 02 gennaio 2026 ore 09 | 35 | formazioni ufficiali quote pronostici
Analisi e aggiornamenti sulla partita Melbourne Victory-Perth Glory, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 09:35. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, evidenziando la serie di tre vittorie consecutive del Melbourne Victory, che lo avvicina alle zone playoff. L'incontro vede il Perth Glory di Griffiths come avversario, in un contesto di grande interesse per gli appassionati di calcio australiano.
Con 3 vittorie consecutive sono risalite le quotazioni del Melbourne Victory, pronto a rientrare in zona playoff e dare battaglia per il titolo; l’avversario odierno è il Perth Glory di Griffiths. Per le V di Biles è un ottimo momento di forma, ed è arrivata una sonante vittoria contro il Wellington Phoenix, segnando 5 gol e sfoderando una prestazione di grande spessore. Agguantato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Melbourne Victory-Perth Glory (venerdì 02 gennaio 2026 ore 09:35): formazioni, quote, pronostici
Victory start new year hunting Glory - Riding the crest of a wave into 2026, Arthur Diles’ side are tracking well ... melbournevictory.com.au
Melbourne Victory vs Perth Glory Prediction, Preview: 2/1/2026 – Australia A-League - Victory come in with strong recent results, while Perth Glory show mixed form. dailystar.com.lb
Match Day Guide | Victory v Perth Glory - Prepare yourself for the first game of the new year as Victory return to AAMI Park in search of a fourth consecutive win, with Perth Glory the opponents on Friday, January 2, kick- melbournevictory.com.au
