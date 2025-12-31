Analisi della partita Melbourne Victory-Perth Glory, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 09:35. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, considerando la serie positiva di tre vittorie consecutive del Melbourne Victory, ora in corsa per i playoff e la competizione. L’avversario è il Perth Glory di Griffiths, in una sfida importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Con 3 vittorie consecutive sono risalite le quotazioni del Melbourne Victory, pronto a rientrare in zona playoff e dare battaglia per il titolo; l’avversario odierno è il Perth Glory di Griffiths. Per le V di Biles è un ottimo momento di forma, ed è arrivata una sonante vittoria contro il Wellington Phoenix, segnando 5 gol e sfoderando una prestazione di grande spessore. Agguantato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Melbourne Victory-Perth Glory (venerdì 02 gennaio 2026 ore 09:35): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Melbourne City-Perth Glory (domenica 28 dicembre 2025 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Melbourne City-Perth Glory (domenica 28 dicembre 2025 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Melbourne City-Perth Glory (domenica 28 dicembre 2025 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici; Melbourne City-Perth Glory domenica 28 dicembre 2025 ore 09 | 00 | formazioni quote pronostici; Rimonta Drammatica di Victory nei Minuti di Recupero Salva il Pareggio; Melbourne City-Perth Glory domenica 28 dicembre 2025 ore 09 | 00 | formazioni quote pronostici.

Melbourne Victory vs Perth Glory Prediction, Preview: 2/1/2026 – Australia A-League - Victory come in with strong recent results, while Perth Glory show mixed form. dailystar.com.lb