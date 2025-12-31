Melbourne Victory-Perth Glory venerdì 02 gennaio 2026 ore 09 | 35 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Melbourne Victory e Perth Glory, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 09:35. Con tre vittorie consecutive, il Melbourne Victory si avvicina alle zone di vertice, mentre Perth Glory, guidato da Griffiths, cerca punti importanti. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa partita di A-League.

Con 3 vittorie consecutive sono risalite le quotazioni del Melbourne Victory, pronto a rientrare in zona playoff e dare battaglia per il titolo; l’avversario odierno è il Perth Glory di Griffiths. Per le V di Biles è un ottimo momento di forma, ed è arrivata una sonante vittoria contro il Wellington Phoenix, segnando 5 gol e sfoderando una prestazione di grande spessore. Agguantato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Victory start new year hunting Glory - Riding the crest of a wave into 2026, Arthur Diles’ side are tracking well ... melbournevictory.com.au