Mel Gibson si separa da Rosalind Ross | Ma continueremo a essere i migliori genitori per nostro figlio Lars
Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati dopo nove anni di relazione. L’attore, che si avvicina al suo 70° compleanno, ha confermato che continueranno a condividere il ruolo di genitori per il loro figlio Lars, sottolineando l'importanza di mantenere un rapporto positivo per il bene del bambino. La notizia segna la fine di una relazione durata quasi una decade, senza influire sulla coesione familiare.
Roma, 31 dicembre 2025 – Fine della relazione tra Mel Gibson e Rosalind Ross. Dopo nove anni insieme e quasi alla vigilia del suo 70° compleanno (sarà il 3 gennaio), l’attore e regista manda in soffitta la storia d’amore con la sceneggiatrice 35enne che lo aveva reso padre per la nona volta. L’annuncio ufficiale arriva con un comunicato congiunto pubblicato sulla rivista People, in cui l’ormai ex coppia fa sapere di aver interrotto in sordina il rapporto oltre un anno fa, ma che i due ex partner continueranno a crescere insieme il figlio Lars di 8 anni. "Sebbene sia triste chiudere questo capitolo delle nostre vite, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili", dichiarano Gibson e Ross al magazine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
