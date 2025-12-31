Mel Gibson si è separato da Rosalinda Ross dopo 9 anni

Mel Gibson e Rosalinda Ross hanno annunciato la loro separazione dopo nove anni di relazione e la nascita di un figlio. La coppia, caratterizzata da una differenza di età di 35 anni, ha deciso di prendere strade diverse. La notizia, riportata da Il Difforme, segna una svolta significativa nella vita dei due protagonisti, lasciando aperte le riflessioni sulla durata delle relazioni e le sfide dell’intimità nel tempo.

