Mel Gibson si è separato da Rosalinda Ross dopo 9 anni
Mel Gibson e Rosalinda Ross hanno annunciato la loro separazione dopo nove anni di relazione e la nascita di un figlio. La coppia, caratterizzata da una differenza di età di 35 anni, ha deciso di prendere strade diverse. La notizia, riportata da Il Difforme, segna una svolta significativa nella vita dei due protagonisti, lasciando aperte le riflessioni sulla durata delle relazioni e le sfide dell’intimità nel tempo.
Dopo 9 anni di relazione e un figlio, è finita la storia tra Mel Gibson e Rosalinda Ross: i due avevano 35 anni di differenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
