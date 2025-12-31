Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati | Sebbene sia triste chiudere questo capitolo delle nostre vite continueremo ad essere i migliori genitori possibile per nostro figlio

Mel Gibson e Rosalind Ross hanno annunciato la loro separazione, sottolineando il desiderio di mantenere un rapporto positivo per il bene del loro figlio Lars, di 8 anni. Nonostante questa scelta, entrambi continueranno a condividere la responsabilità di crescere il bambino con attenzione e rispetto, mantenendo un legame stabile e affettuoso. La loro decisione riflette un impegno comune nel garantire il benessere del giovane, al di là delle difficoltà personali.

