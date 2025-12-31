Mel Gibson e Rosalind Ross si sono lasciati | Triste chiudere questo capitolo saremo sempre dei buoni genitori
Mel Gibson e Rosalind Ross hanno annunciato la fine della loro relazione, durata nove anni. La coppia ha dichiarato di essere sempre stati buoni genitori, nonostante la separazione, avvenuta lo scorso anno. La notizia è stata comunicata recentemente, segnando la conclusione di un lungo percorso condiviso. Entrambi hanno espresso rispetto reciproco e il desiderio di mantenere un rapporto positivo per il bene dei figli.
Il regista e la sceneggiatrice si sono detti addio dopo nove anni insieme. La fine della loro relazione risale allo scorso anno, ma Mel Gibson e Rosalind Ross hanno comunicato la notizia solo in queste ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati: «Sebbene sia triste chiudere questo capitolo delle nostre vite, continueremo ad essere i migliori genitori possibile per nostro figlio»
Leggi anche: Mel Gibson si separa da Rosalind Ross: “Ma continueremo a essere i migliori genitori per nostro figlio Lars”
Mel Gibson e la compagna Rosalind Ross si sono lasciati tranquillamente dopo 9 anni insieme; Mel Gibson e la moglie Rosalind Ross si sono lasciati, la rottura dopo 9 anni; Mel Gibson divorzia da Rosalind Ross: Continueremo ad essere i migliori genitori possibili; Mel Gibson si separa da Rosalind Ross dopo 9 anni: la rottura tenuta segreta.
Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati: «Sebbene sia triste chiudere questo capitolo delle nostre vite, continueremo ad essere i migliori genitori possibile per nostro ... - L’attore premio Oscar e la sceneggiatrice tv continueranno a crescere insieme il loro figlio Lars, che oggi ha 8 anni. vanityfair.it
Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati: la rottura è stata tenuta segreta per un anno - Il premio Oscar e la sua compagna si sono lasciati dopo nove anni insieme e un figlio, Lars. corriere.it
Mel Gibson e Rosalind Ross si separano dopo nove anni - La separazione, avvenuta oltre un anno fa in modo riservato, è stata confermata con un comunicato congiunto a People. tg24.sky.it
Si è conclusa dopo nove anni la relazione tra #MelGibson e #RosalindRoss. In una dichiarazione congiunta a People, la coppia ha spiegato che continuerà a crescere insieme il figlio Lars, mettendo al centro il ruolo di genitori. #ANSALifestyle x.com
Sebbene sia triste chiudere questo capitolo della nostra vita, abbiamo la fortuna di avere un figlio meraviglioso (Lars, ndr) e continueremo a essere i migliori genitori per lui", hanno dichiarato Mel Gibson e Rosalind Ross. La loro separazione risale allo scorso - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.