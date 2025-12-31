Mel Gibson e Rosalind Ross si sono lasciati | Triste chiudere questo capitolo saremo sempre dei buoni genitori

Mel Gibson e Rosalind Ross hanno annunciato la fine della loro relazione, durata nove anni. La coppia ha dichiarato di essere sempre stati buoni genitori, nonostante la separazione, avvenuta lo scorso anno. La notizia è stata comunicata recentemente, segnando la conclusione di un lungo percorso condiviso. Entrambi hanno espresso rispetto reciproco e il desiderio di mantenere un rapporto positivo per il bene dei figli.

Sebbene sia triste chiudere questo capitolo della nostra vita, abbiamo la fortuna di avere un figlio meraviglioso (Lars, ndr) e continueremo a essere i migliori genitori per lui", hanno dichiarato Mel Gibson e Rosalind Ross.

