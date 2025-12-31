Mel Gibson e Rosalind Ross si lasciano dopo 9 anni la scelta per il figlio Lars

Dopo nove anni di relazione, Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati. La notizia, confermata da People, riguarda una coppia che ha vissuto la propria storia lontano dai riflettori, crescendo il loro unico figlio, Lars. La fine della relazione segna un nuovo capitolo per entrambi, mantenendo un rapporto di rispetto e attenzione per il benessere del bambino.

Dopo nove anni di relazione,  Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati. La notizia, confermata da  People, mette fine a una storia nata lontano dai riflettori ma cresciuta sotto l’attenzione costante dei media, soprattutto dopo la nascita del loro unico figlio insieme, Lars. Una separazione avvenuta in sordina, circa un anno fa, e gestita con discrezione, proprio per proteggere il benessere del bambino. Mel Gibson e Rosalind Ross si separano. In una  dichiarazione congiunta esclusiva rilasciata a  People, Gibson e Ross hanno spiegato: “Sebbene sia triste concludere questo capitolo della nostra vita, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili”. 🔗 Leggi su Dilei.it

