Mel Gibson e Rosalind Ross si lasciano dopo 9 anni la scelta per il figlio Lars
Dopo nove anni di relazione, Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati. La notizia, confermata da People, riguarda una coppia che ha vissuto la propria storia lontano dai riflettori, crescendo il loro unico figlio, Lars. La fine della relazione segna un nuovo capitolo per entrambi, mantenendo un rapporto di rispetto e attenzione per il benessere del bambino.
Dopo nove anni di relazione, Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati. La notizia, confermata da People, mette fine a una storia nata lontano dai riflettori ma cresciuta sotto l’attenzione costante dei media, soprattutto dopo la nascita del loro unico figlio insieme, Lars. Una separazione avvenuta in sordina, circa un anno fa, e gestita con discrezione, proprio per proteggere il benessere del bambino. Mel Gibson e Rosalind Ross si separano. In una dichiarazione congiunta esclusiva rilasciata a People, Gibson e Ross hanno spiegato: “Sebbene sia triste concludere questo capitolo della nostra vita, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: L'attrice, scelta per interpretara la Vergine Maria nel kolossal di Mel Gibson, è finita nel mirino dei cattolici del suo Paese per le sue posizioni pro-aborto
Leggi anche: Dopo la Passione arriva la Resurrezione di Cristo: nuovo film di Mel Gibson girato a Torre Guaceto
Mel Gibson e la moglie Rosalind Ross si sono lasciati, la rottura dopo 9 anni; Mel Gibson e la compagna Rosalind Ross si sono lasciati tranquillamente dopo 9 anni insieme; Mel Gibson si separa da Rosalind Ross dopo 9 anni: la rottura tenuta segreta; Mel Gibson, 69 anni, annuncia la separazione dalla madre della sua nona figlia, Rosalind Ross, 35 anni.
Mel Gibson e la moglie Rosalind Ross si sono lasciati, la rottura dopo 9 anni - Mel Gibson e Rosalind Ross hanno messo fine alla loro relazione dopo nove anni insieme, secondo quanto riportato in un comunicato pubblicato sulla rivista People. msn.com
Mel Gibson si separa da Rosalind Ross dopo 9 anni: la rottura tenuta segreta - L’attore premio Oscar annuncia la fine della relazione: continuerà il rapporto di co- msn.com
Mel Gibson and Rosalind Ross Separate After 9 Years: We 'Will Continue to Be the Best Parents' to Our Son (Exclusive) - Oscar winner Mel Gibson, who is a father of 9, and screenwriter Rosalind Ross quietly separated a year ago and have been co- msn.com
Mel Gibson si separa da Rosalind Ross dopo 9 anni: la rottura tenuta segreta x.com
Alle 21:20 “Father Stu” di Rosalind Ross con Mark Wahlberg, Mel Gibson, Annet Mahendru | La storia di un pugile amatoriale, Stuart Long, nato con una pessima situazione familiare, che prima si avvicina alla religione grazie ad una ragazza e poi, dopo un inc - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.