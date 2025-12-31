Mel Gibson divorzia da Rosalind Ross | Continueremo ad essere i migliori genitori possibili

Mel Gibson e Rosalind Ross hanno annunciato la loro separazione legale, sottolineando l’impegno a mantenere un ruolo di qualità come genitori. Dopo aver condiviso il percorso insieme, entrambi hanno deciso di procedere con questa scelta, mantenendo un rapporto di collaborazione e rispetto. La loro decisione riflette un approccio maturo e responsabile, volto a garantire il benessere dei figli e la stabilità familiare.

Il regista de La Passione di Cristo e la sceneggiatrice hanno annunciato insieme la decisione di procedere con la separazione legale. Attraverso una comunicazione congiunta pubblicata da People, il premio Oscar Mel Gibson e la sceneggiatrice Rosalind Ross, hanno annunciato di essersi separati lo scorso anno e ora hanno deciso di divorziare ufficialmente. Gibson e Ross si sono conosciuti nel 2014 e hanno iniziato a frequentarsi. Dalla loro unione matrimoniale è nato un figlio, Lars, oggi 8 anni. L'ex coppia, dopo aver deciso di non comunicare alla stampa la separazione ha annunciato di aver avviato l'iter per il divorzio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mel Gibson divorzia da Rosalind Ross: "Continueremo ad essere i migliori genitori possibili" Leggi anche: Mel Gibson e Rosalind Ross si lasciano dopo 9 anni, la scelta per il figlio Lars Leggi anche: Imparare ad essere genitori migliori. Sette incontri per mamme e papà La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mel Gibson, 69 anni, annuncia la separazione dalla madre della sua nona figlia, Rosalind Ross, 35 anni; Le tecnologie inventate da James Cameron che hanno cambiato Hollywood; VIDEO | Mel Gibson e Rosalind Ross si lasciano dopo nove anni: Continueremo a essere i genitori migliori. Mel Gibson divorzia da Rosalind Ross: "Continueremo ad essere i migliori genitori possibili" - Il regista de La Passione di Cristo e la sceneggiatrice hanno annunciato insieme la decisione di procedere con la separazione legale. movieplayer.it

