Meghan Markle torna a recitare ma è troppo rigida | aspre critiche

Meghan Markle torna nel mondo della recitazione dopo quasi dieci anni, lasciando il ruolo di Duchessa per riprendere le scene. Tuttavia, il suo ritorno ha suscitato critiche riguardo alla sua performance, giudicata troppo rigida e poco naturale. Questa nuova fase della sua carriera solleva interrogativi sulla sua capacità di adattarsi nuovamente al mondo dello spettacolo e sulle aspettative del pubblico.

Il sogno di Hollywood sembra non voler concedere un lieto fine a Meghan Markle. Dopo quasi un decennio lontano dal set, ha deciso di rimettersi in gioco, svestendo i panni di Duchessa per ritrovare quelli di attrice. Un ritorno alle origini che doveva ulteriormente segnare la sua rinascita, lontano dalle etichette di Palazzo e dalle polemiche. Ma l’insidia è dietro l’angolo e il debutto sullo schermo sembra aver già attirato una pioggia di critiche feroci. Si è messo in discussione quel talento che, un tempo, l’aveva resa tanto celebre nel legal drama Suits. Le prime indiscrezioni trapelate dal set descrivono una performance tutt’altro che naturale. 🔗 Leggi su Dilei.it

