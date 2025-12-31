Una recente indagine ha portato alla luce una vasta frode riguardante il bonus cultura, con madre e figlio coinvolti nel tentativo di ottenere indebitamente un milione di euro. L’episodio, avvenuto ad Ancona, evidenzia le criticità del sistema di sovvenzioni e la necessità di controlli più stringenti per prevenire frodi di questa entità. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza delle risorse pubbliche destinate alla cultura.

Ancona, 31 dicembre 2025 – Novecentotrentanovemila euro di “musica registrata digitale” che musica non era. Un fiume di fatture, una valanga di rimborsi statali e, dietro la parola magica cultura, smartphone, computer portatili, tablet e telecamere. Il finale è arrivato ed è una stangata: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per le Marche ha condannato Guerrina Brunori, 77 anni e Alessandro Amendola, 47 anni, entrambi di Jesi, a restituire 949.147,57 euro al Ministero della Cultura. Meteo, sorpresa di Capodanno: piogge rapide e poi il grande gelo. Ecco dove e quando Come funzionava il “disegno fraudolento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mega truffa del bonus cultura: madre e figlio dovranno restituire un milione

La truffa per rubare il “bonus cultura” a centinaia di diciottenni - Una quindicina di persone in tutt’Italia è indagata per concorso in frode informatica e truffa aggravata per aver rubato i bonus cultura a centinaia di diciottenni. ilpost.it

Truffa ai diciottenni: scoperta frode sul Bonus Cultura. Perquisizioni in tutta Italia - Tutto si basava sull'uso illecito di Spid "paralleli" per la riscossione del Bonus Cultura, conosciuto anche come Bonus 18app. lanazione.it

Truffa bonus cultura, dieci denunciati - Sono state eseguite numerose perquisizioni con sequestri di dispositivi informatici, password e codici di numerose carte di servizi che facevano capo a terze persone. rainews.it

