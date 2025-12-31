Medugno riflette sulle sue esperienze, ammettendo di aver commesso degli errori nel gestire alcune relazioni professionali. Ricorda di aver subito manipolazioni e di aver scelto di non allontanarsi tempestivamente da situazioni dannose. Questa consapevolezza evidenzia l’importanza di prendere decisioni rapide per tutelare il proprio percorso e la propria integrità. Un bilancio autocritico che invita alla riflessione su come affrontare le sfide lavorative.

"Io ho sbagliato a stare vicino a quella situazione, invece di tagliarla subito: questo è il mio errore. Ma restare non significa stare bene, ma soprattutto non significa che tutto ciò che è stato raccontato online sia vero. Io ho avuto questa tendenza a minimizzare la cosa, perché ero completamente manipolato dal mio vecchio manager". Lo dice in un video su Instagram Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha denunciato il giornalista e conduttore del reality Alfonso Signorini, ora indagato per violenza sessuale ed estorsione. "Su questo voglio essere chiarissimo: non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta, e né dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Medugno: "Mai andato a letto con Signorini, manipolato dal mio vecchio manager"

