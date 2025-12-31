Mbappé ha giocato più di 2000 minuti con il Real in questa stagione ora rischia di saltare la Supercoppa spagnola
Kylian Mbappé, che ha già giocato oltre 2000 minuti con il Real Madrid in questa stagione, potrebbe non partecipare alla Supercoppa di Spagna prevista dal 7 all’11 gennaio in Arabia Saudita. L’attaccante francese sta affrontando un infortunio al ginocchio che rischia di compromettere la sua presenza nell’importante competizione. La sua assenza potrebbe influenzare le strategie della squadra e le possibilità di successo nel torneo.
Kylian Mbappé potrebbe saltare la Supercoppa di Spagna (dal 7 all’11 gennaio) che si terrà in Arabia Saudita, per un infortunio al ginocchio. L’infortunio di Mbappé. Il comunicato medico del Real Madrid avvisa: Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Kylian Mbappé, gli è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro. Secondo quanto riportato da As, il club non lo ha ancora del tutto escluso dai convocati della Supercoppa, in cui l’attaccante francese potrebbe rientrare: L’attaccante non è escluso per la Supercoppa spagnola. I blancos giocheranno l ‘8 gennaio contro l’Atlético Madrid in semifinale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Real Madrid Juve: ufficiali i convocati di Xabi Alonso per il Getafe! Novità importanti su Mbappé e Huijsen, ecco chi rischia di saltare il big match di Champions
Leggi anche: Il Real Madrid ha giocato a Girona una gara dalla rara povertà tecnica, l’eroe non può essere sempre Mbappè (L’Equipe)
#Compleanno, Compie 19 anni oggi Ethan #Mbappè, centrocampista del Lille. E' il fratello minore di Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.