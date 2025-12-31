Mbappé ha giocato più di 2000 minuti con il Real in questa stagione ora rischia di saltare la Supercoppa spagnola

Kylian Mbappé, che ha già giocato oltre 2000 minuti con il Real Madrid in questa stagione, potrebbe non partecipare alla Supercoppa di Spagna prevista dal 7 all’11 gennaio in Arabia Saudita. L’attaccante francese sta affrontando un infortunio al ginocchio che rischia di compromettere la sua presenza nell’importante competizione. La sua assenza potrebbe influenzare le strategie della squadra e le possibilità di successo nel torneo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.