Maxisequestro di cocaina a Roma sui panetti lo stemma della Juventus | serviva per fare almeno 60mila dosi

A Roma e Ostia, la Guardia di finanza ha sequestrato oltre 9 chili di cocaina nascosta in modo artificioso, tra cui panetti con lo stemma della Juventus. Il sequestro, di circa 1,8 milioni di euro, ha portato al ritiro di un ingente quantitativo di droga, stimato in almeno 60.000 dosi. Le operazioni evidenziano l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alle reti di criminalità organizzata.

