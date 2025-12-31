Maxi tamponamento in A26 traffico ancora bloccato

Nella tarda mattinata di mercoledì 31 dicembre 2025, sull’autostrada A26 tra Ovada e Masone verso Genova, si è verificato un maxi tamponamento che ha causato un blocco del traffico di circa 6 km. L’incidente, avvenuto al km 20, ha provocato lunghe code e disagi alla circolazione, ancora presenti al momento. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti delle autorità.

Nella tarda mattinata di mercoledì 31 dicembre 2025 sull'autostrada A26, tra Ovada e Masone verso Genova, il traffico è rimasto bloccato con 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km 20.7, che ha coinvolto otto autovetture.Il traffico scorre su una corsia. A chi è diretto verso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Maxi tamponamento in A26, traffico ancora bloccato Leggi anche: A26, maxi incidente al Turchino: un morto e almeno venti feriti. Traffico bloccato Leggi anche: Maxi tamponamento a catena sulla superstrada, traffico bloccato e diversi feriti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Una nuova tragedia sulle autostrade della Liguria. È di un morto e venti feriti il maxi tamponamento avvenuto questa sera sulla A26, all’altezza di Mele, in un tratto dove le corsie passavano da due a una per lavori. Sì è trattato di un tamponamento avvenuto tra; Nuovo incidente in A26, tamponamento tra cinque auto: un ferito, lunghe code verso Genova; Maxi incidente sulla A26 a Genova tra un bus, un camion e 3 vetture: un morto e 20 feriti; Bus si schianta contro un camion in autostrada: un morto e 20 feriti. Maxi tamponamento in A26, traffico ancora bloccato - Nella tarda mattinata di mercoledì 31 dicembre 2025 sull'autostrada A26, tra Ovada e Masone verso Genova, il traffico è rimasto bloccato con 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km ... genovatoday.it

Tragedia sull’A26, maxi tamponamento a Mele: un morto e diversi feriti - Maxi tamponamento sull’A26 a Mele: un morto e diversiventi feriti. ligurianotizie.it

Tragedia in A26: un morto e venti feriti dopo maxi tamponamento tra pullman, tir e auto - È successo all'altezza di Mele, in direzione Sud, in un tratto interessato da restringimento di carreggiata. msn.com

Traffico rallentato sulla Statale 629 a Travedona Monate per un tamponamento senza feriti - facebook.com facebook

Ancora in fase di accertamento le cause del tamponamento. Il traffico è andato rapidamente in tilt x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.