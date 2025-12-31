Maxi sequestro di botti Tre denunce della Finanza

La Guardia di Finanza ha sequestrato un ingente quantitativo di botti e fuochi d’artificio, denunciando tre persone coinvolte. Attraverso i social, i sospetti promettevano consegne a mano a Lucca e in Toscana, offrendo anche spedizioni fuori regione. L’operazione mira a contrastare la vendita illegale di prodotti pirotecnici, garantendo la sicurezza pubblica e la legalità nel rispetto delle normative vigenti.

Tramite i social prometteva consegne a mano di botti e fuochi d'artificio su Lucca e in Toscana, ma si rendeva disponibile anche per l'invio fuori regione attraverso puntuali spedizioni. Questa è la sintesi di uno dei post con cui si presentava "Achille", impiegato lucchese quarantenne dal nickname epico, per consegne precise ed esplosive. I finanzieri del Gruppo di Lucca da tempo monitoravano il profilo e, attraverso un capillare controllo del territorio, sono riusciti ad identificare il venditore residente nella Piana che, con l'approssimarsi delle festività natalizie, aveva intensificato l'illecito commercio.

