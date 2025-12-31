Maxi sequestro di botti illegali a Napoli | 3 arresti

A Napoli, i Carabinieri hanno effettuato un maxi sequestro di oltre 1.600 candelotti di fuochi d’artificio illegali, intervenendo a poche ore dal Capodanno. Tre persone sono state arrestate nell’ambito delle operazioni volte a garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti legati all’uso di materiali pirotecnici non autorizzati. L’intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito di fuochi d’artificio.

I Carabinieri di Napoli hanno sequestrato oltre 1.600 candelotti di fuochi d'artificio illegali a poche ore dal Capodanno. Due uomini, a Soccavo a Napoli, sono stati sorpresi a vendere 10 candelotti "Rambo" e trovati con altri 1.298 esplosivi in auto, per un totale di 45 chili di polveri. Sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa di giudizio. A Casoria, invece, un uomo è stato arrestato con 350 candelotti "Shark 5" trovati nella sua camera da letto: è ora in carcere. Tutti i fuochi illegali sono stati affidati ai militari del nucleo artificieri di Napoli. A Monte di Procida due commercianti sono stati invece denunciati per detenzione e vendita di 115 chili di materiale esplosivo senza licenza.

