Maxi incendio sotto al ponte del San Donato tramvia interrotta

Nella serata si è verificato un incendio sotto il ponte e il viadotto San Donato, che ha coinvolto la struttura. I vigili del fuoco stanno effettuando controlli tecnici per valutare eventuali danni. A seguito dell’incidente, la linea T2 della tramvia tra Viale Redi e Regione Toscana è stata sospesa da questa mattina, per motivi di sicurezza.

Nel corso della serata incendio sotto al ponte e al viadotto San Donato. I vigili del fuoco hanno richiesto verifiche tecniche sulla struttura, per questo motivo da stamani la linea t2 della tramvia sarà interrotta tra le fermate Viale Redi e Regione Toscana. Nel tratto non coperto dai Sirio ci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Maxi incendio sotto al ponte del San Donato, tramvia interrotta Leggi anche: Arezzo, ospedale San Donato: dopo la pioggia, il “San Donato Water Park” Leggi anche: San Donato e Bolognina sotto pressione: "Aerei su zone densamente abitate" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Maxi incendio sotto al ponte del San Donato, tramvia interrotta; Incendio divora un Fiat Doblò parcheggiato sotto il ponte dell'autostrada. Sotto controllo incendio in cortile stabilimento del Barese. Monitorata qualità dell'aria, nessuna criticità #ANSA x.com BIT - LIVE quotidiano online. . Situazione attuale dal luogo dell'incendio di questa notte. Situazione sotto controllo e vigili del fuoco ancora sul posto.. Immagini riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco in sorvolo sulla zona. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.