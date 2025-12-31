Maxi incendio sotto al ponte del San Donato tramvia interrotta

Nella serata si è verificato un incendio sotto il ponte e il viadotto San Donato, che ha coinvolto la struttura. I vigili del fuoco stanno effettuando controlli tecnici per valutare eventuali danni. A seguito dell’incidente, la linea T2 della tramvia tra Viale Redi e Regione Toscana è stata sospesa da questa mattina, per motivi di sicurezza.

Nel corso della serata incendio sotto al ponte e al viadotto San Donato. I vigili del fuoco hanno richiesto verifiche tecniche sulla struttura, per questo motivo da stamani la linea t2 della tramvia sarà interrotta tra le fermate Viale Redi e Regione Toscana. Nel tratto non coperto dai Sirio ci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

