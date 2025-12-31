Mausoleo di Augusto Rampelli vuole fermare il progetto di restyling | Convocato un tavolo interistituzionale

Il 14 gennaio si terrà un tavolo interistituzionale tra Mic, Comune di Roma Capitale e Sovrintendenza per discutere dei cipressi del Mausoleo di Augusto, abbattuti lo scorso settembre. Rampelli ha richiesto di fermare il progetto di restyling, sollevando questioni sulla tutela del monumento e delle sue aree verdi. L'incontro mira a chiarire gli interventi e a trovare soluzioni condivise per la tutela del sito storico.

