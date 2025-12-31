Mausoleo di Augusto Rampelli vuole fermare il progetto di restyling | Convocato un tavolo interistituzionale
Il 14 gennaio si terrà un tavolo interistituzionale tra Mic, Comune di Roma Capitale e Sovrintendenza per discutere dei cipressi del Mausoleo di Augusto, abbattuti lo scorso settembre. Rampelli ha richiesto di fermare il progetto di restyling, sollevando questioni sulla tutela del monumento e delle sue aree verdi. L'incontro mira a chiarire gli interventi e a trovare soluzioni condivise per la tutela del sito storico.
Si siederanno il prossimo 14 gennaio attorno a un tavolo Mic, Comune di Roma Capitale e Sovrintendenza per parlare dei cipressi del Mausoleo di Augusto, abbattuti lo scorso settembre. A chiedere questo incontro era stato, a novembre, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.I lavori a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Mausoleo di Augusto, Rampelli: si tagliano cipressi secolari per far posto a un grattacheccaro. Stop al progetto (video)
Leggi anche: Mausoleo di Augusto, Gualtieri decapita il bosco sacro. Rampelli interroga i ministri: “Non è il suo giardino”
Rampelli: Al Mausoleo di Augusto si tagliano cipressi secolari per far posto a un grattacheccaro - (Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2025 La strage di cipressi del 'bosco sacro' messi a corona del mausoleo di Augusto non e' stata dettata da fantasiose malattie dei meravigliosi alberi secolari, non ... notizie.tiscali.it
Roma: Rampelli, 'via cipressi Mausoleo Augusto per un 'grattacheccharo'? Giuli intervenga' - "La strage di cipressi del 'bosco sacro' messi a corona del mausoleo di Augusto non è stata dettata da fantasiose malattie dei meravigliosi alberi secolari, non c'è infatti ... iltempo.it
Roma: Rampelli (FdI): "Sacrificati cipressi per grattacheccaro?" - "La strage di cipressi del 'bosco sacro' messi a corona del mausoleo di Augusto non e' stata dettata da fantasiose malattie dei meravigliosi alberi secolari, non c'e' infatti traccia di perizie ... iltempo.it
Cipressi Mausoleo di Augusto, il 14 gennaio riunione tecnica. No al percorso turistico pedonale La convocazione della riunione tecnica e istituzionale che si terrà il prossimo 13 gennaio tra Mic, Comune di Roma Capitale e Sovrintendenza sarà indispensabile - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.