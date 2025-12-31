Mattarella | la pace aspettativa di tutti

Il presidente Mattarella sottolinea come la pace rappresenti un'aspettativa fondamentale per tutti. Di fronte alle devastazioni in Ucraina e Gaza, e alle sofferenze di civili innocenti, il desiderio di una soluzione pacifica si rafforza. La sua riflessione evidenzia l'importanza di superare il rifiuto della pace, spesso motivato da interessi di potere, e di cercare un percorso che favorisca la ricostruzione e la speranza.

20.32 "La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace.Di fronte alle case devastate dai bombardamenti nelle città ucraine,alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini,anziani donne e uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati,il desiderio di pace è sempre più alto e diviene più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte. La pace,in realtà,è un modo di pensare: vivere insieme ad altri e rispettarli". Così il Presidente Sergio Mattarella.

