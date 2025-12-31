Mattarella | Ue e Nato pilastri nostra azione internazionale
Il presidente Mattarella sottolinea come l'Europa e le relazioni transatlantiche, rafforzate dal piano Marshall, costituiscano i principali pilastri della nostra azione internazionale. In un contesto globale in continua evoluzione, questi rapporti rappresentano fondamenta per la stabilità e la cooperazione tra le nazioni. La loro importanza rimane centrale per promuovere pace, sicurezza e sviluppo sostenibile a livello mondiale.
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "L'Europa e le relazioni transatlantiche, con il piano Marshall, sono i due pilastri della ricostruzione. L'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica hanno coerentemente rappresentato - e costituiscono - le coordinate della nostra azione internazionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella: “É stato un anno non facile per ovvie ragioni. Ripugnante é il rifiuto della pace da parte di chi si sente più forte. L’Ue e la NATO sono le coordinate della nostra azione internazionale”. Approfondisci su @ul x.com
