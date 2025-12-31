Mattarella | Ue e Nato pilastri nostra azione internazionale – Il video

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza dell'Europa e delle relazioni transatlantiche come fondamentali pilastri della nostra azione internazionale, richiamando il ruolo storico del piano Marshall nella ricostruzione. La collaborazione con l'UE e la NATO rappresentano elementi chiave per garantire stabilità e progresso nel contesto globale. Queste alleanze continuano a essere fondamentali per affrontare le sfide del presente e del futuro.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "L'Europa e le relazioni transatlantiche, con il piano Marshall, sono i due pilastri della ricostruzione. L'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica hanno coerentemente rappresentato – e costituiscono – le coordinate della nostra azione internazionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mattarella: Ue e Nato pilastri nostra azione internazionale Leggi anche: Ue, Mattarella: “Carenza di un’azione comune adeguata indebolisce tutti, non possiamo permettercelo” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mattarella: Ue e Nato pilastri nostra azione internazionale - "L'Europa e le relazioni transatlantiche, con il piano Marshall, sono i due pilastri della ricostruzione. ilgiornale.it

