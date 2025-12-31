Mattarella | Si chiude anno non facile speriamo tempo migliore rivolto a pace

Il presidente Mattarella ha commentato la fine di un anno difficile, sottolineando la speranza di un tempo migliore in cui prevalgano pace e stabilità. In un messaggio rivolto ai cittadini, ha riconosciuto le complessità affrontate e invitato alla fiducia nel futuro. Questo periodo richiede riflessione e solidarietà, auspicando un percorso verso condizioni più positive per tutti.

“Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel consueto messaggio di fine anno agli italiani. “La pace, in realtà, è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. Il modo di pensare, la mentalità, iniziano dalla vita quotidiana. Riguardano qualunque ambito: quello internazionale, quello interno ai singoli Stati, a ogni comunità, piccola o grande. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: “Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore rivolto a pace Leggi anche: Il discorso di Mattarella: “Anno non facile, speriamo di incontrare un tempo migliore” Leggi anche: Diretta – Mattarella nel discorso di fine anno: “Anno non facile, il rifiuto della pace è ripugnante” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mattarella, discorso di fine anno in diretta: «Ripugnante il rifiuto della pace da chi si sente più forte. Europa e Nato nostre coordinate»; Che cosa dirà Mattarella a fine anno? Pochi (ma buoni) i focus del Presidente; 2025, quel che resta dei giorni - Cosa c'è nel nuovo numero de; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica. Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: "Si chiude un anno non facile" - Il presidente della Repubblica è intervenuto, dal Quirinale, per il suo undicesimo discorso di fine anno. notizie.it

Mattarella: Chiuso anno non facile, speriamo tempi migliori - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilgiornale.it

Mattarella, il discorso di fine anno: il testo integrale. L'appello ai giovani e il messaggio per la pace - Di seguito il discorso integrale che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato al termine del 2025. msn.com

