Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mantenere un atteggiamento di ascolto e riflessione, evidenziando come il dialogo sia fondamentale in momenti di tensione. Le sue parole invitano a un confronto equilibrato, evitando retoriche eccessive, e a considerare con attenzione le opinioni di chi propone un percorso di pace. Un invito alla prudenza e alla saggezza, in linea con i valori di dialogo e rispetto.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il presidente valorizza il tema della pace e l'importanza del dialogo, anche disarmando le parole, ricordando quanto ripetuto più volte dal Santo Padre. Sono riflessioni opportune e sagge, che spero tocchino menti e cuori di coloro che continuano a parlare di guerra a oltranza". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commentando il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. "Il Capo dello Stato -aggiunge- ha citato anche le Olimpiadi Milano Cortina e ha ricordato il piano casa, ricordando la difficoltà delle giovani coppie: è un onore e un dovere, per me e per tutto il Governo, continuare a lavorare con energia ed entusiasmo affinché i Giochi Olimpici siano un successo, e un grande piano casa per giovani e famiglie una realtà”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Mattarella: Salvini, riflessioni opportune e sagge tocchino chi parla di guerra a oltranza'**

Leggi anche: Ucraina, Salvini: chi parla di guerra con la Russia avvicina conflitto

Leggi anche: Mattarella: "Insensata pace di chi muove la guerra, Italie e Ue con Kiev"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mattarella, discorso di fine anno in diretta: «Ripugnante il rifiuto della pace da chi si sente più forte. Europa e Nato nostre coordinate».

Discorso di Mattarella, le reazioni da La Russa a Conte. Salvini: “Saggio richiamo alla pace” - «Le efficaci immagini di storia patria illustrate da Mattarella ci parlano di unificazione, orgoglio e appartenenza a un'Italia, davvero "storia di successo nel mondo"». msn.com