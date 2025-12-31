**Mattarella | Salvini riflessioni opportune e sagge tocchino chi parla di guerra a oltranza' **
Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mantenere un atteggiamento di ascolto e riflessione, evidenziando come il dialogo sia fondamentale in momenti di tensione. Le sue parole invitano a un confronto equilibrato, evitando retoriche eccessive, e a considerare con attenzione le opinioni di chi propone un percorso di pace. Un invito alla prudenza e alla saggezza, in linea con i valori di dialogo e rispetto.
Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il presidente valorizza il tema della pace e l'importanza del dialogo, anche disarmando le parole, ricordando quanto ripetuto più volte dal Santo Padre. Sono riflessioni opportune e sagge, che spero tocchino menti e cuori di coloro che continuano a parlare di guerra a oltranza". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commentando il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. "Il Capo dello Stato -aggiunge- ha citato anche le Olimpiadi Milano Cortina e ha ricordato il piano casa, ricordando la difficoltà delle giovani coppie: è un onore e un dovere, per me e per tutto il Governo, continuare a lavorare con energia ed entusiasmo affinché i Giochi Olimpici siano un successo, e un grande piano casa per giovani e famiglie una realtà”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ucraina, Salvini: chi parla di guerra con la Russia avvicina conflitto
Leggi anche: Mattarella: "Insensata pace di chi muove la guerra, Italie e Ue con Kiev"
Mattarella, discorso di fine anno in diretta: «Ripugnante il rifiuto della pace da chi si sente più forte. Europa e Nato nostre coordinate».
Discorso di Mattarella, le reazioni da La Russa a Conte. Salvini: “Saggio richiamo alla pace” - «Le efficaci immagini di storia patria illustrate da Mattarella ci parlano di unificazione, orgoglio e appartenenza a un'Italia, davvero "storia di successo nel mondo"». msn.com
Le reazioni al discorso di Sergio Mattarella. La Russa: «Affidiamo ai giovani le speranze della patria». Salvini: «Saggio richiamo alla pace» - Dopo il tradizionale discorso del capo dello Stato, Salvini ha dichiarato: «Valorizza il tema della pace e l'importanza del dialogo». roma.corriere.it
La verità di Mattarella: articoli, frasi inventate, una "lunga campagna per ferirlo". A Salvini non dispiace lo "scossone" - Gli amici del presidente parlano di un'ossessione per scoraggiarlo "ma non gli farà mai il regalo di dimettersi in anticipo". ilfoglio.it
Meloni ascolta Mattarella e frena sulla data del referendum. Decreto Kyiv approvato L’articolo di Carmelo Caruso Il Cdm è stato aperto e chiuso in 15 minuti. Crosetto ha fatto Crosetto, in collegamento. Salvini non si è presentato. No, non si sono sfasciati. - facebook.com facebook
La portavoce russa Zakharova, che ha più volte attaccato l’Italia e il presidente Mattarella, ha plaudito alle dichiarazioni di Salvini (pronunciate, guarda un po’, a Rete4). Il presidente della Camera, il leghista Fontana, ha corretto Salvini. Meloni invece, ipocrita, x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.