Mattarella | Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace perché si sente più forte – Il video

Il presidente Mattarella ha condannato il rifiuto della pace, evidenziando come le sofferenze causate dai conflitti in Ucraina e Gaza rendano ancora più urgente il desiderio di cessate il fuoco. Nel suo discorso di fine anno, ha sottolineato la ripugnanza di chi, per sentirsi più forte, nega l’importanza di trovare soluzioni pacifiche alle crisi. Un invito alla riflessione e alla solidarietà in tempi di grande sofferenza.

Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: "Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace" - Il presidente della Repubblica è intervenuto, dal Quirinale, per il suo undicesimo discorso di fine anno.

Mattarella: "Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace perché si sente più forte" - Roma, 31 dicembre 2025 "Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, ... msn.com

Discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella: "É stato un anno non facile per ovvie ragioni. Ripugnante é il rifiuto della pace da parte di chi si sente più forte. L'Ue e la NATO sono le coordinate della nostra azione internazionale".

In piedi, davanti alla scrivania per far risaltare il tono diretto e colloquiale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani il suo undicesimo discorso di fine anno. “Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle citt - facebook.com facebook

