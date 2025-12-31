Mattarella | Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace perché si sente più forte – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato come, di fronte alle devastazioni in Ucraina e Gaza, il desiderio di pace cresca. Ha condannato il rifiuto di chi nega questa speranza, motivato dalla volontà di affermazione di potere, definendolo ripugnante. Le sue parole evidenziano l’importanza di mantenere l’impegno per una soluzione pacifica, soprattutto in tempi segnati da sofferenza e distruzione.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte", lo ha detto Mattarella nel discorso di fine anno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

