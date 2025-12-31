Mattarella | Ripugnante il rifiuto della pace Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia ?Ai giovani |  Siate esigenti

Il presidente Mattarella nel suo messaggio di fine anno ha sottolineato l'importanza della pace e della democrazia, ricordando figure come Falcone e Borsellino e gli 80 anni della Repubblica italiana. Ha invitato i giovani a essere esigenti e consapevoli, evidenziando che nessun ostacolo può prevalere sulla forza della democrazia. Un discorso sobrio e riflessivo, volto a rafforzare i valori fondamentali della nostra società.

Il tradizionale messaggio di fine anno pronunciato dallo Studio alla Vetrata del Quirinale. Mattarella ha ricordato Falcone e Borsellino, gli 80 anni della Repubblica. . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

