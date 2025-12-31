Mattarella | Ripugnante il rifiuto della pace Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia ?Ai giovani | Siate esigenti

Il presidente Mattarella nel suo messaggio di fine anno ha sottolineato l'importanza della pace e della democrazia, ricordando figure come Falcone e Borsellino e gli 80 anni della Repubblica italiana. Ha invitato i giovani a essere esigenti e consapevoli, evidenziando che nessun ostacolo può prevalere sulla forza della democrazia. Un discorso sobrio e riflessivo, volto a rafforzare i valori fondamentali della nostra società.

Sergio Mattarella: "Ripugnante il rifiuto della pace di chi si sente più forte", il discorso di fine anno del Presidente - La guerra in Ucraina e l'importanza della pace, gli ottant'anni della Repubblica italiana e tutta la sua storia, ripercorrendo i passaggi fondamentali attraverso ai concetti chiave della Costituzione ... tg.la7.it

Mattarella: Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace perché si sente più forte - (Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia ... msn.com

Discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella: “É stato un anno non facile per ovvie ragioni. Ripugnante é il rifiuto della pace da parte di chi si sente più forte. L’Ue e la NATO sono le coordinate della nostra azione internazionale”. Approfondisci su @ul x.com

In piedi, davanti alla scrivania per far risaltare il tono diretto e colloquiale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani il suo undicesimo discorso di fine anno. “Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle citt - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.