Mattarella | Ripugnante il rifiuto della pace La Repubblica è uno spartiacque Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia?Ai giovani | Siate esigenti e coraggiosi

Nel suo messaggio di fine anno, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della pace e della democrazia, ricordando figure come Falcone e Borsellino e gli 80 anni della Repubblica. Ha invitato i giovani a essere esigenti e coraggiosi, evidenziando la resistenza delle istituzioni di fronte alle sfide. Le sue parole riflettono l’impegno a mantenere saldo il valore della democrazia come fondamento della nostra società.

