Mattarella | Ripugnante il rifiuto della pace da chi si sente più forte Elogio alla Repubblica Ai giovani | Siate esigenti e coraggiosi

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della pace e il valore della Repubblica italiana, celebrando gli 80 anni dalla nascita della Carta costituzionale. Ricordando i sacrifici del passato, come gli aviatori di Kindu e il voto alle donne del 1946, ha invitato i giovani a essere esigenti e coraggiosi. Un richiamo alla coesione sociale e all’impegno civile, elementi fondamentali per il progresso del Paese.

La pace, soprattutto di chi la rifiuta (come la Russia ndr) perchè si sente più forte; i giovani, la coesione sociale; gli 80 anni della Repubblica, con la foto iconica del 1946 con il voto alle donne; il sacrificio degli aviatori italiani a Kindu in Congo, mentre portavano aiuti umanitari; l'Italia che si è saputa affermare nell'imprenditoria a livello mondiale; il cibo e il vino diventati patrimonio dell'Unesco

Quirinale, Mattarella su Ucraina e Gaza: "Un anno non facile, ripugnante il rifiuto di pace di chi si sente forte" - “L’affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell’atto fondativo della nostra Repubblica, che esprime la volontà di realizzare il futuro insieme, attraverso il dialogo. affaritaliani.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

#Mattarella: incomprensibile e ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte #messaggiidifineanno x.com

In piedi, davanti alla scrivania per far risaltare il tono diretto e colloquiale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani il suo undicesimo discorso di fine anno. “Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle citt - facebook.com facebook

