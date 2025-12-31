In occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica, il presidente Mattarella sottolinea il ruolo di questo evento come un punto di svolta nella storia italiana. La Repubblica rappresenta un sistema che tutela i diritti inviolabili e la libertà individuale, riconoscendo al tempo stesso le autonomie delle comunità. Un momento di riflessione sull’importanza di mantenere vivi i principi fondamentali che hanno plasmato la nostra democrazia.

“ La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia. Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della comunità”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel consueto messaggio di fine anno agli italiani. Il presidente ha ricordato che nel 2026 si celebreranno gli 80 anni della nascita della Repubblica. “L’affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell’atto fondativo della nostra Repubblica, che esprime la volontà di realizzare il futuro insieme, attraverso il dialogo. Raffigura la responsabilità di essere cittadini “, ha detto in un altro passaggio il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella ricorda gli 80 anni della Repubblica: "Spartiacque storia"

Leggi anche: Mattarella: 'Repubblica spartiacque della nostra storia'

Leggi anche: Mattarella ricorda 80 anni Repubblica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella, nel messaggio di fine anno l’appello ai giovani: costruiscano il futuro; Pace, coesione sociale, giovani: gli spoiler del discorso di fine anno di Mattarella; Mattarella prepara discorso, tra i temi pace, giovani, coesione sociale.

Mattarella ricorda gli 80 anni della Repubblica: "Spartiacque storia" - (LaPresse) "La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia. stream24.ilsole24ore.com