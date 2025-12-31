Mattarella ricorda 80 anni Repubblica

In occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana, il Presidente Mattarella ricorda i valori fondamentali su cui si basa la nostra storia: libertà, pace e dialogo. Questi principi guidano il nostro cammino verso un futuro condiviso, riflettendo sulla consolidata volontà di costruire una società più giusta e inclusiva. Un momento di riflessione sulla continuità e l’importanza di questi pilastri nella nostra identità nazionale.

20.45 "L'affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell'atto fondativo della nostra Repubblica, che esprime la volontà di realizzare il futuro insieme,attraverso il dialogo.Nell'anno che si presenta ricorderemo gli 80 anni della Repubblica.Il segno dell' unità di popolo fu simbolicamente impresso dal voto delle donne,per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica carattere democratico indelebile,avviando un percorso,ancora in atto,verso la piena parità". E' quanto detto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Il calendario storico Mauriziano 2026 celebra gli 80 anni della Repubblica Leggi anche: Bari ricorda Benedetto Petrone a 48 anni dall'omicidio: "Martire laico della Repubblica" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella, nel messaggio di fine anno l’appello ai giovani: costruiscano il futuro; Mattarella prepara discorso, tra i temi pace, giovani, coesione sociale; Mattarella si rivolge ai giovani: il messaggio di fine anno del Presidente. Sergio Mattarella: la Repubblica verso gli 80 anni. Le conquiste fatte vanno preservate - Nel messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invita alla pace, alla sicurezza del lavoro e all’equità delle retribuzioni. milanofinanza.it

Mattarella, discorso di fine anno in diretta alle 20.30: verrà trasmesso a reti unificate - Stasera il messaggio di fine anno del presidente Mattarella con l'appello ai cittadini, e specialmente ai giovani, a prendere in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica. ilgazzettino.it

Tutti responsabili per l'Italia. Sergio Mattarella ai giovani: "Non rassegnatevi, siate esigenti, coraggiosi" - Il presidente sfoglia l'album della storia della Repubblica che nel 2026 compie 80 anni, si rivolge agli italiani per dire che "siamo chiamati a ... huffingtonpost.it

La verità nascosta sul presidente italiano

Il gesto dell’uomo graziato da Mattarella per l'omicidio della moglie malata ricorda la figura mitica sarda evocata da Michela Murgia, prima della svolta della Consulta sull’aiuto a morire - facebook.com facebook

Sergio #Mattarella pessimo Presidente della Repubblica che ricorda il re Vittorio Emanuele II che portò l’Italia in #guerra x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.