Mattarella | Richetti ' manifesto di democrazia e partecipazione'

Il presidente Mattarella ha definito il documento di Richetti come un vero e proprio manifesto di democrazia e partecipazione. Un invito chiaro alla vocazione politica e all’impegno civico, sottolineando l’importanza di coinvolgere i cittadini nel processo democratico. Questo testo rappresenta un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione per rafforzare i valori fondamentali della nostra società.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un vero e proprio manifesto di democrazia e partecipazione. Una chiamata potente alla vocazione alla politica e all'impegno civico. Quella scintilla che nessuno riesce ad accendere". Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, commentando il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

