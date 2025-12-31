Mattarella | Richetti ' manifesto di democrazia e partecipazione'

Da iltempo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella ha definito il documento di Richetti come un vero e proprio manifesto di democrazia e partecipazione. Un invito chiaro alla vocazione politica e all’impegno civico, sottolineando l’importanza di coinvolgere i cittadini nel processo democratico. Questo testo rappresenta un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione per rafforzare i valori fondamentali della nostra società.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un vero e proprio manifesto di democrazia e partecipazione. Una chiamata potente alla vocazione alla politica e all'impegno civico. Quella scintilla che nessuno riesce ad accendere”. Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, commentando il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mattarella richetti manifesto di democrazia e partecipazione

© Iltempo.it - Mattarella: Richetti, 'manifesto di democrazia e partecipazione'

Leggi anche: La democrazia parla giovane. Consiglio comunale dei ragazzi. Impegno e partecipazione

Leggi anche: Mattarella “Volontariato palestra di democrazia concreta”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

mattarella richetti manifesto democraziaIl discorso di Mattarella: "Niente più forte della democrazia, ai giovani dico non rassegnatevi" - In piedi, davanti alla scrivania, per far risaltare il tono diretto e colloquiale con concittadine e concittadini, nello studio alla Vetrata, quello dove si svolgono gli incontri ufficiali. msn.com

Allarme di Mattarella sull’Europa: “Non cedere a chi la delegittima” - BRUXELLES – Sergio Mattarella le chiama «sfide esistenziali». repubblica.it

Mattarella: volontari veri patrioti, è palestra democrazia - Nella sua Palermo, in un Teatro Massimo che l'accoglie con un applauso familiare, Sergio Mattarella non solo parla del valore del volontariato, "patrimonio impressionante" e ... notizie.tiscali.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.