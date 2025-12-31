Mattarella | ' Repubblica spartiacque della nostra storia'

Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Repubblica rappresenti un punto di svolta nella storia italiana, distinguendosi come uno Stato che tutela i diritti fondamentali e la libertà dei cittadini. Questa visione evidenzia l'importanza di un sistema che riconosce e rispetta le autonomie delle comunità, ponendo al centro il rispetto delle libertà individuali e collettive.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia. Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della comunità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel discorso di fine anno. "La democrazia italiana che muove i suoi primi passi nel dopoguerra -ha ricordato- è giovane, dinamica, mette radici, dialoga nel mondo. Le immagini della firma dei Trattati di Roma, nel 1957, consegnano un successo e un altro momento decisivo, con l'Italia in prima linea nella costruzione della nuova Europa.

